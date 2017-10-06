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«الوزراء» يُعيد تخصيص 1484 فدانًا لإقامة منطقة صناعية بالشرقية

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«الوزراء» يُعيد تخصيص 1484 فدانًا لإقامة منطقة صناعية بالشرقية «الوزراء» يُعيد تخصيص 1484 فدانًا لإقامة منطقة صناعية بالشرقية

التحرير

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وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 1484.98 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بناحية أيسر طريق "القاهرة – بلبيس" الصحراوي، لصالح محافظة الشرقية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية جديدة. 

وقال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، فيت صريحات صحفية، اليوم الجمعة: إن "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستتولى عملية الإشراف الفني على استخدام الأرض المخصصة كمنطقة صناعية، واتخاذ إجراءات الاستصدار".

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وأوضح "المحافظ" أن الموافقة تضمنت تكليف الهيئة بإجراء مسح كامل للمنطقة وعرض المقترح الذي تراه لاستخدامها أو الأراضي المتبقية فيها على مجلس الوزراء.

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التحرير

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