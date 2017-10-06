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الأوقاف: الشهادة في سبيل الله لا تكون بالإفساد في الأرض

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الأوقاف: الشهادة في سبيل الله لا تكون بالإفساد في الأرض الأوقاف: الشهادة في سبيل الله لا تكون بالإفساد في الأرض

التحرير

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ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، تحت عنوان "منزلة الشهداء"، والتي حددتها وزارة الأوقاف، وأكدت أن مقام الشهادة من أعلى المقامات عند الله تعالى، ففي اصطفاء واجتباء من الله (عز وجل).

وقال جمعة، خلال خطبة الجمعة بمسجد أبوبكر الصديق بالإسماعلية،: "الشهادة في سبيل الله بحق، هي الشهادة في سيبل الدفاع عن العرض أو النفس أو المال أو وطنه".

وأكد جمعة، أن المجتمع بأكمله عليهم واجب تجاه الشهداء وأهل الشهداء، موضحًا أن منزلة الشهداء عظيمة، فهم مع الصدقيين والرسل والأنبياء.

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تابع وزير الأوقاف: "الشهادة في سبيل الله لا تكون بهدف الإفساد كما تفعل التنظيمات الإرهابية".


 

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التحرير

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