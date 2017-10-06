وزير الزراعة يتلقى أول تقرير حول مكافحة مرض السعار في الماشية

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تلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، أول تقرير من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول تنفيذ خطة الهيئة فى مكافحة مرض السعار فى الماشية بمحافظة الوادى الجديد، من خلال 4 محاور للمكافحة تبدأ بتحصين الحيوانات فى المناطق الأكثر تعرضا للإصابة، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات المعقورة والمخالطة والمؤكد إيجابية البؤرة بها بالمجان.

يأتى ذلك بعد إبلاغ وزارة الزراعة عن حالات الإصابة بمرض السعار فى عدد من الماشية بمحافظة الوادى الجديد، للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بعد أن تم الإعلان رسميا عن وجود فيروس السعار فى مصر لأول مرة فى مايو الماضى بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، خاصة أنه من الأمراض واجبة التبليغ كما أقرته اللجنة العليا للأمراض المشتركة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكشف التقرير الذى تم عرضه على وزير الزراعة، أنه تم تنفيذ قوافل بيطرية إرشادية لتوعية المربين بالتحفظ على حيواناتهم داخل أماكن لا تدخلها الكلاب الضالة والبرية والإبلاغ الفورى عن حالات العقر، ومكافحة الكلاب الضالة والحيوانات الأخرى الحاملة للفيروس بمناطق الإصابة.

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وقال الدكتور حسن الجعوينى رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريحات صحفية اليوم، إنه لم يتم إصابة أى إنسان فى محافظة الوادى الجديد بالسعار الناتج عن عقر حيوانات مصابة بالمرض، وذلك نتيجة التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والصحة بالمحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهو ما أدى إلى سرعة السيطرة على بؤرة الإصابة وعدم انتشار المرض بين المواطنين.

وأضاف رئيس المجازر أنه بمجرد ظهور حالات اشتباه بالإصابة بمرض السعار فى قرية "الثورة" بالواحات الخارجة وقرية أسمنت بواحة الداخلة، تم عرض الموضوع على الجهات العليا، وتمت الموافقة على مذكرة عرض من الهيئة بتحصين الحيوانات المخالطة والمعقورة فى مناطق بؤر المؤكد إيجابيتها معمليا، ويتم تحصينها بالمجان وتم التنفيذ حاليا، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة حتى 27 سبتمبر الماضى، وتم إخطار مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد للتعامل مع المخالطين، ولم تظهر أية حالات إصابة بالمرض عن طريق "العقر"، خارج المنطقتين أو القريتين، بينما تقوم الأجهزة البيطرية بتحصين الحيوانات المخالطة للحيوانات المصابة.

يذكر أن السعار مرض فيروسي حاد مميت يصيب ذوات الدم الحار مثل الخيول والأبقار والجاموس كما يصيب الإنسان، والفيروس المسبب يوجد في لعاب الحيوانات المصابة وينتقل من خلال العض ويسبب التهابا مخيا مميتا، ويعد السعار أحد أخطر الأمراض في العالم، وتنتج أهميته من كونه يصيب الإنسان بعدوى مؤكدة النهاية بالموت، رغم أن نسبة حدوثه منخفضة فإنه يسبب هلعا شديدا للإنسان في بعض المناطق، وتضعه منظمة الأوبئة العالمية بباريس ضمن القائمة (ب) من حيث الخطورة.