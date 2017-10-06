«تشريعية البرلمان» تجتمع الأحد المقبل لنظر 6 اتفاقيات دولية

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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، اجتماعا الأحد المقبل لنظر6 اتفاقيات دولية محالة إليها من الجلسة العامة، وعلى رأسها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيا في صورة قرض، وقرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو.

وتنظر اللجنة أيضًا خلال اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 08/2017 بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وعلى أداة اكتتاب الحكومة المصرية في الأسهم المخصصة لمصر في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصر والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع أنفلونزا الطيور والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017.

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ووفقًا لجدول أعمال اللجنة، فمن المقرر مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين حكومتي مصر ممثلة في وزارة البيئة وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، والاتفاق التكميلي لها، وأخيرًا نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.