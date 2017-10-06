"المتر بـ 35 ألف جنيه".. ننشر أسعار المحال التجارية بمول العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- عايدة رضوان:

ينشر "مصراوي"، أسعار ومساحات وأسعار المحال التجارية بمول العاصمة الإدارية الجديدة بعدما أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية، فتح باب الحجز للمحال التجارية بمول العاصمة الإدارية، بمساحات مختلفة، تبدأ من 4 ملايين جنيه.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح المحال التجارية بالـ 3 أدوار الأولى "أرضي وأول وثاني"، وتبلغ مساحة المحل التجاري بالدور الأرضي 230 متر، منقسمة إلى 130 متر بالإضافة إلى 100 متر أمام المحل، بما يخدم عدة مشروعات، مثل المطاعم والكافيهات، ويقدر سعر المحل بـ 9 ملايين جنيه، فيما تبلغ مساحة محال الدور الأول 130 متر، تباع بـ 4 ملايين و600 ألف جنيه، أي 35 ألف جنيه للمتر الواحد.

وتبلغ مساحة محال الدور الثاني، 120 متر، لتباع بـ4 ملايين جنيه، بما يقدر بـ 33 ألف جنيه مصري للمتر الواحد.

وفيما يخص طرق السداد، يتم دفع 10% من إجمالي المبلغ، على أن يتم سداد باقي القيمة المستحقة على مدار خمس سنوات بدون فوائد.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات، ديسمبر 2020.

وكانت شركة مصر إيطاليا العقارية، اشترت 200 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة مقابل 2.06 مليار جنيه، مؤكدةً حرصها على طرح المزيد من المشروعات العقارية الرائدة لتنشيط حركة القطاع العقاري الذي يعد أهم القطاعات الواعدة وأسرعها نموًا في السوق المصري بمساهمة في الناتج القومي تجاوزت نسبتها 9% خلال العام الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان سابق لها: "في إطار توجه الدولة للتوسع العمراني بشرق القاهرة وخلق مناطق جذب عمراني متكاملة الخدمات، تعاقدت الشركة على شراء قطعة أرض بمساحة 200 فدان (840 ألف متر) بقيمة 2.06 مليار جنيه"، مشيرةً إلى أنه تم سداد 310 مليون جنيه منها، لتطوير مشروع عمراني متكامل خلال 5 سنوات.