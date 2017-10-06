​ ​وزير الأوقاف: نحن بحاجة لاستلهام روح أكتوبر في البذل والعطاء والتضحية

القاهرة- أ ش أ:

حث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، شباب مصر على استلهام روح أكتوبر وماضيهم المجيد وألا يقفوا عند حدود هذا التاريخ أو يتوقفوا عنده، بل يسيرو إلى الأمام، وأن يبنوا تاريخًا جديدًا يضاف إلى أمجاد أسلافهم، وأن يحملوا الخير للعالم وللإنسانية جمعاء، وأن يضعوا باسمهم واسم جيلهم وبلدهم لبنة قوية بل لبنات عديدة في صرح الحضارة الإنسانية.

وأكد وزير الأوقاف فى بيان اليوم الجمعة، أهمية أن يساهم الشباب بحق وصدق في بناء الحضارة ولا يكونوا مجرد متلقين أو مستخدمين لها . وتابع :"نحن بحاجة إلى استلهام روح أكتوبر في البذل والعطاء، والتضحية، والبناء والتنمية من كل افراد الشعب المصري".

وشدد على أن الدين الاسلامى دين الحضارة، وبلدنا بلد الحضارة الضاربة بقوة في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام، وبما أبهر وما زال يبهر العالم كله القاصي منه والداني، مما يتطلب منا مواصلة المسيرة والسير بالبناء الحضاري إلى الأمام في مجالات البناء الفكري والاقتصادي والثقافي والإنساني، ولا سيما ما يتعلق ببناء الإنسان كإنسان، وحقه في الحياة الكريمة بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه وفق ما يمليه علينا ديننا وضمائرنا وحضارتنا العريقة.