أهالى قتلى أحداث القائد إبراهيم يتجمعون بمشرحة الإسعاف لاستلام جثثهم

توافد العشرات صباح اليوم السبت، من أهالى وأسر القتلى على خلفية اشتباكات التى نشبت أمس الجمعة، بين المؤيدين والمعارضين بساحة مسجد القائد إبراهيم بمسجد محطة الرمل.

> حيث تواجد أهالى القتلى أمام مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة، لاستلام جثثهم لدفنهم فى المقابر الخاصة للعائلة، بعد قرار النيابة تصريح بالدفن، وبعد أن وصل عدد القتلى إلى 8 وعدد المصابين إلى 180 مصابا، طبقاً لما جاءت به مديرية الصحة بالإسكندرية.

فيما أعلن محمد أبو سليمان، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أسماء القتلى وهم سعيد محمد إبراهيم 41 سنة، والسيد رجب 53 سنة، ويوسف عبد القادر 13 سنة، وصبرى على محمد 28 سنة، وأبو بكر يسرى 25 سنة، مؤكدا أن الجميع لقوا مصرعهم متأثرين بإصابتهم بطلق نارى ما عدا قتيل واحد متأثراً بطعن نافذ بالبطن، و3 جثث لم يتم تحديد هويتهم حتى الآن.