المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، الجمعة، من ضبط 3 تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه تم ضبط سيارة ملاكي مخبأ بها كمية من مادة الكوكايين المخدر بنفق الشهيد أحمد حمدي.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.