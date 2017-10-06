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الداخلية: ضبط ٣٠٤ متهمين بقضايا مخدرات وحيازة أسلحة نارية خلال شهر

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط ٣٠٤ متهمين بقضايا مخدرات وحيازة أسلحة نارية خلال شهر

01:13 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الداخلية: ضبط ٣٠٤ متهمين بقضايا مخدرات وحيازة أسلحة نارية خلال شهر

ضبط ٣٠٤ متهمين بقضايا مخدرات وحيازة أسلحة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛ بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن؛ مكافحة وضبط قضايا المخدرات والحيازة والإتجار في الأسلحة النارية خلال شهر سبتمبر الماضي لتسفر عن ضبط "196" قضية اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، وبلغ عدد المتهمين فيها (273) متهمًا.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي من ضبط "30" قضية "حيازة وإتجار في الأسلحة النارية وبلغ عدد المتهمين فيها "31" متهمًا، وبحوزتهم 45 قطعة سلاح ناي، 586 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها؛ وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجين عن القانون مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

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