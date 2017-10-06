مفوضية اللاجئين تطلب مساعدات بقيمة 84 مليون دولار لمواجهة أزمة لاجئي الروهينجا

جنيف - أ ش أ

دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، اليوم الجمعة، على لسان المتحدث باسمها اندريه ماهيسيتش، المانحين إلى توفير تمويل بقيمة 83.7 مليون دولار، على وجه السرعة، لمساعدة اللاجئين من الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش وذلك للستة أشهر المقبلة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه وفقا لآخر التقديرات، فإن عدد من فروا إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس الماضي بلغ 515 ألف لاجئ، مع استمرار وصول لاجئين جدد هذا الأسبوع، ولفتت إلى أن أولويتها الحالية للتعامل مع هذه الأزمة تتمثل في تخفيف الاكتظاظ الكبير في المخيمين الحاليين في كوتوبالونج ونيبارا، اللذين أصبحا الآن ضعف عدد سكانهما قبل الأزمة الأخيرة، خاصة مع استمرار تزايد أعداد اللاجئين.

قال ماهيسيتش في مؤتمر صحفي في جنيف أنه من بين اللاجئين أعدادا كبيرة من الأطفال، وكثير منهم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن أسرهم، مضيفا أن أكثر من نصف الوافدين الجدد هم من النساء، بمن فيهن أمهات لديهن أطفال صغار، وكذلك العديد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد المتحدث على أن الأمراض والإصابات والصدمات الناجمة عن العنف الشديد والتعذيب والاعتداء الجنسي تؤدي إلى تفاقم المصاعب بالإضافة إلى أن الكثير من اللاجئين فقدوا أفرادا من العائلة أو الأحباء والأصدقاء، ونوه إلى أن اللاجئين الجدد انضموا إلى ما يقدر بحوالي 300 ألف كانوا موجودين بالفعل في بنجلاديش قبل الأزمة الأخيرة.

وكانت مفوضية اللاجئين قد أعلنت منتصف سبتمبر الماضي عن المستوى الأعلى للطوارئ لتلك الأزمة، وهو مستوى الطوارئ 3 .. وأشارت على لسان المتحدث باسمها إلى أنها تركز في مساعدتها على حماية اللاجئين وتوفير المأوى والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة وتعزيز قدرتها، ولفتت إلى أنها نظمت رحلات جوية لنقل 500 طن متري من المساعدات حتى الآن ويجري التخطيط للمزيد، وكذلك زيادة أعداد فرقها على الأرض، إن اقتضت الضرورة.

وقال ماهيسيتش أن النداء التكميلي للمفوضية اليوم، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإضافية العاجلة من سبتمبر 2017 إلى فبراير 2018، وأشار إلى أنه من الأهمية في هذه المرحلة أن تعكس الاستجابة الاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل، مع التاكيد على ضمان العودة الطوعية للاجئين في الوقت نفسه بسلام وكرامة، وأنه لا يزال خيارا قابلا للتطبيق.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية أنه في الوقت الذي تعالج فيه المفوضية احتياجات اللاجئين العاجلة والفورية في بنجلاديش إلا أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تدفق اللاجئين من ميانمار، وتشدد مرة أخرى على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.