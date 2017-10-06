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إنشاء قاعدة جديدة للأسطول الروسي في بحر قزوين

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مصراوي Masrawy

إنشاء قاعدة جديدة للأسطول الروسي في بحر قزوين

01:17 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

إنشاء قاعدة جديدة للأسطول الروسي في بحر قزوين

سفينة حربية روسية

موسكو - أ ش أ

بدأت العمل في إنشاء قاعدة جديدة لقواتها البحرية في بحر قزوين.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية في تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن القاعدة المزمع الانتهاء من إنشائها في مدينة كاسبيسك قبل عام 2020 ستشتمل على الميناء ومستودعات للذخائر والمستشفى وثكنات للجنود ووحدات سكنية للضباط.

أضاف المصدر أن المنشأة التي ستقام في مكان معسكر مشاة البحرية، ستكون قاعدة رئيسية للأسطول الروسي في بحر قزوين تتمركز فيها السفن الحربية المزودة بالصواريخ الذكية التي تصيب أهدافها بدقة متناهية.

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مصراوي Masrawy

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