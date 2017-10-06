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مقتل 16 شخصًا جراء اصطدام قطار بحافلة في روسيا

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مصراوي Masrawy

مقتل 16 شخصًا جراء اصطدام قطار بحافلة في

01:15 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مقتل 16 شخصًا جراء اصطدام قطار بحافلة في روسيا

اصطدام قطار بحافلة في روسيا

موسكو - (د ب أ):
ذكرت وسائل اعلام روسية رسمية أن قطارا، في منطقة فلاديمير بوسط روسيا، اصطدم بحافلة توقفت على القضبان، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وكانت السلطات المحلية أفادت في البداية بأن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا. وأصدرت أكبر هيئة تحقيقية في روسيا بيانا عدلت فيه عدد القتلى إلى 16.

وذكرت وكالة انباء "ريا نوفوستى" الروسية الرسمية أن جميع الأشخاص، الذين لقوا حتفهم ،كانوا من ركاب الحافلة، التي كانت تقل مهاجرين من جمهوريات اوزبكستان وكازاخستان السوفيتيتين السابقتين .

وكان العديد من ركاب الحافلة نائمين عندما توقفت. واضاف التقرير أن عددا من الركاب خرجوا وحاولوا، بلا جدوى، دفع الحافلة بعيدا عن القضبان.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن القطار، الذى كان قادما من سان بطرسبرج الى نيجنى نوفجورود، لم يتعرض لأي ضرر ووصل إلى وجهته.

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مصراوي Masrawy

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