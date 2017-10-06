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القوات العراقية تستعد لاقتحام قضاء راوه غربي الأنبار

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تستعد لاقتحام قضاء راوه غربي الأنبار

01:13 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

القوات العراقية تستعد لاقتحام قضاء راوه غربي الأنبار

الجيش العراقي

بغداد- أ ش أ:

صرح عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، راجع بركات العيساوي، بأن قوات الأمن العراقية والقوات الساندة لها تستعد لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة منطقة قضاء راوه غربي الأنبار من إرهابيي داعش.

وقال العيساوي في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، "إن القوات الأمنية تستعد للشروع بحملة أمنية واسعة النطاق لاستعادة قضاء راوه غربي الأنبار، بالتزامن مع قصف عنيف للطيران الحربي على معاقل التنظيم الإجرامي، وأنباء عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم انتحاريون من جنسيات اجنبية".

وأضاف أن" مدفعية الجيش قصفت وبشكل مكثف معاقل التنظيم في المنطقة المستهدفة، مبينا أن" القوات الأمنية وبمساندة طيران الجيش تقوم بخطة أمنية لقطع امدادات عصابات داعش الاجرامية، وأن القوات على استعداد تام لتحرير المناطق الغربية حال وصول تعزيزات عسكرية إضافية للمناطق المحررة.

في سياق متصل، أعلن قائد عمليات دجلة، الفريق الركن مزهر العزاوي اعتقال خمسة مطلوبين بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة من محافظة ديالي.

وقال العزاوي، في تصريح صحفي، إن قوات أمنية مشتركة نفذت اليوم عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من ديالي أسفرت عن اعتقال خمسة مطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب..

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالي قد اعتقلت عشرات المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأشهر الماضية.. فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إحباط محاولة لنقل متفجرات من ديالي إلى العاصمة بغداد.

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