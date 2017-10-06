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وصول جثمان جلال الطالباني وسط حضور عراقي وإقليمي ودولي

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مصراوي Masrawy

وصول جثمان جلال الطالباني وسط حضور عراقي وإقليمي ودولي

01:13 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

وصول جثمان جلال الطالباني وسط حضور عراقي وإقليمي ودولي

وصول جثمان جلال الطالباني

أربيل- أ ش أ:
وصل جثمان رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني اليوم، الجمعة، إلى مطار السليمانية الدولي على متن طائرة قادمة من ألمانيا وسط حضور رسمي عراقي وإقليمي ودولي.
وذكرت قناة "السومرية " العراقية، أن الطائرة هبطت في مطار محافظة السليمانية التي تشهد أجواء حزينة وسط حضور غفير لتشييع الجثمان الذي سيوارى الثرى في المحافظة فيما تجمع مئات المواطنين قرب جامع السليمانية الكبير حيث سيتم تأدية صلاة الجنازة على جثمان الراحل.
كما تجمع الآلاف من المواطنين والمسئولين العراقيين والاكراد ومن دول اخرى في السليمانية استعدادا لاستقبال الجثمان وتشييعه الى مثواه الأخير وسيتم دفنه في مكان اقامته الدائمة بمنطقة دباشان بمدينة السليمانية ثانى أكبر مدن كردستان .
وقد رحل طالباني قبل ثلاثة ايام عن عمر ناهز 84 عاما في احد مستشفيات ألمانيا بعد صراع مع المرض استمر لنحو خمس سنوات غيبه عن المشهد السياسي.

هذا المحتوى من

Asha

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