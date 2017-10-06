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إخلاء مجلس الدوما التابع لمقاطعة موسكو بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

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مصراوي Masrawy

إخلاء مجلس الدوما التابع لمقاطعة موسكو بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

01:12 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

إخلاء مجلس الدوما التابع لمقاطعة موسكو بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

الشرطة الروسية

موسكو- أ ش أ:

أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أنه تم إخلاء مبنى مجلس الدوما (البرلمان) لمقاطعة موسكو اليوم، الجمعة، بعد تلقي اتصال باحتمال حدوث انفجار.

ونقلت الوكالة عن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف القول إن بلاغات "هاتفية" كاذبة وردت بشأن وجود متفجرات في الأراضي الروسية، نفذها أربعة أشخاص من مواطني متواجدين في الخارج.

يُذكر أن موجة من "الإرهاب الهاتفي" قد بدأت في روسيا منذ 11 سبتمبر الماضي، وما زالت هذه الموجة مستمرة حتى اليوم.

ووفقا لمصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، فقد تم خلال هذه الفترة إجلاء حوالي نصف مليون من المواطنين في أكثر من 100 مدينة روسية، حيث تلقت هذه الأجهزة معلومات حول تلغيم أكثر من 1.2 ألف مبنى .

يُشار إلى أن جميع التهديدات الهاتفية المُحذرة من تفجيرات في روسيا لكانت كاذبة.

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