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الموافقة على إقامة مجمع مدارس على مساحة فدانين بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الموافقة على إقامة مجمع مدارس على مساحة فدانين بالمنوفية

01:19 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الموافقة على إقامة مجمع مدارس على مساحة فدانين بالمنوفية

هشام عبدالباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، على إقامة مجمع مدارس على مساحة فدانين بحوض السبعيني البحري بناحية مركز ومدينة منوف.

جاء ذلك عقب، مخاطبة محافظ المنوفية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستثناء هذه المساحة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 لكونها من المشروعات ذات النفع العام، ينطبق بشأنها الشروط الواردة للقرار رقم 615 لسنة 2016.

وشدد محافظ المنوفية، على وضع جدول زمني لسرعة الانتهاء من المشروع لرفع كفاءة العملية التعليمية والنهوض بها، مشيرًا إلى أن التعليم من أهم ركائز التقدم والتنمية في أي مجتمع.

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