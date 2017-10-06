تكريم إثنين من العاملين بالأحوال المدنية لأمانتهم

كتب - علاء عمران:

كرم اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، إثنين من العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية "المركز النموذجي للوثائق المُميكنة بالعباسية" وهم كلٍ من، أمين الشرطة، مصطفى محمود جلال، والموظف المدني، ماجد محمد إسماعيل، وذلك لأمانتهم أثناء العمل لعثورهم على حقيبة خاصة بأحد المواطنين.

وعثر العاملين على الحقيبة أثناء تردد مالكها على المركز لإنهاء أوراق ثبوتية وبداخلها مبلغ مالي قدره 25,200 جنيه، خمسة وعشرون ألف ومائتان جنيهً، وهاتف محمول، وجواز سفر خاص بالمذكور، وشيك نقدي قابل للصرف بقيمة 35,000 جنيه، حيث تم تسليمها لمالكها مما كان له عظيم الأثر لديه ووجه الشكر لرجال الشرطة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تكريم المتميزين من رجال الشرطة تقديرًا لجهودهم المتميزة في أداء المهام المكلفين بها، لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء وغرس قيم الانتماء والولاء لديهم.