أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تكريم إثنين من العاملين بالأحوال المدنية لأمانتهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تكريم إثنين من العاملين بالأحوال المدنية لأمانتهم

01:09 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

تكريم إثنين من العاملين بالأحوال المدنية لأمانتهم

كتب - علاء عمران:

كرم اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، إثنين من العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية "المركز النموذجي للوثائق المُميكنة بالعباسية" وهم كلٍ من، أمين الشرطة، مصطفى محمود جلال، والموظف المدني، ماجد محمد إسماعيل، وذلك لأمانتهم أثناء العمل لعثورهم على حقيبة خاصة بأحد المواطنين.

وعثر العاملين على الحقيبة أثناء تردد مالكها على المركز لإنهاء أوراق ثبوتية وبداخلها مبلغ مالي قدره 25,200 جنيه، خمسة وعشرون ألف ومائتان جنيهً، وهاتف محمول، وجواز سفر خاص بالمذكور، وشيك نقدي قابل للصرف بقيمة 35,000 جنيه، حيث تم تسليمها لمالكها مما كان له عظيم الأثر لديه ووجه الشكر لرجال الشرطة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تكريم المتميزين من رجال الشرطة تقديرًا لجهودهم المتميزة في أداء المهام المكلفين بها، لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء وغرس قيم الانتماء والولاء لديهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحبس 6 سنوات لمتهم بممارسة الشذوذ الجنسي في الدقي

    أخبار

  • تكريم طالب بكلية الشرطة لضبطه أحد العناصر الإجرامية وتسليمه للشرطة

    أخبار

  • مهندس وأبنائه الثلاثة يختطفون عاملا بأكتوبر بسبب هاتف محمول

    أخبار

  • نشال المترو سرق محمول خليجي والشرطة تضبطه بمحطة الشهداء

    أخبار

إعلان

76642c7d36.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات