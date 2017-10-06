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سقوط "الفأر" بـ ٢٤ ألف قرص مخدر في الغربية

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مصراوي Masrawy

سقوط "الفأر" بـ ٢٤ ألف قرص مخدر في الغربية

01:05 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء أيمن لقية، مدير المباحث، أكبر تاجر مخدرات الشهير بـ "الفأر" وبحوزته 24 ألف قرص ترامادول قبل ترويجهم.

أكدت تحريات وحدة مباحث مركز السنطة، قيام "ع.ع"، سائق توك توك، وشهرته "الفأر" بالاتجار بالمواد المخدرة مستغلا عدم اتهامه في قضايا سابقة لعدم الشك به.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضباط المباحث من ضبطه حال قيادته توك بدون لوحات بحوزته 24 ألفا و300 قرص مخدر ترامادول، ومبلغ 40 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف أمام اللواء أيمن لقية، مدير المباحث، بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وهاتف بقصد التواصل مع عملائه والتوك توك لتوصيل بضاعته.

وأمر اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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