أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عاطل يقتل ابنة محامي بالسلام حرقًا بالنار.. والتحريات: "دوافع المتهم غامضة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عاطل يقتل ابنة محامي بالسلام حرقًا بالنار.. والتحريات: "دوافع المتهم غامضة"

01:02 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

كتب – فتحي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها حرقًا على يد عاطل، في منطقة السلام بالقاهرة، مساء أمس الخميس، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وجاري إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام، بالعثور على جثة فتاة متفحمة، وتبين أنها في العقد الثالث من عمرها، وتدعى "أ.ش" نجلة محامي شهير ومقيم بمنطقة السلام.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، ومن جانبه وضع العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة؛ خطة بحث أسفرت عن ضبطه، في الساعات الأولى صباح اليوم.

تحرر محضر بالواقعة، وتم انتداب المعمل الجنائي، والطب الشرعي لمعاينة الجثة وموقع الحادث.

ولم تصل التحريات حتى الآن لدوافع المتهم في ارتكاب الواقعة، غير أن مصدر أمني أشار لمصراوي، إلى أن المتهم أشعل النيران في ابنة المحامي داخل منزلها ما نتج عنه تفحم المجني عليها، مؤكدًا أن الدوافع غامضة حتى الان، رغم أن الشواهد تُشير إلى تنفيذ المتهم لجريمته عمدًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط "الفأر" بـ ٢٤ ألف قرص مخدر في الغربية

    أخبار

  • عاطل يشنق عجوز بأرض اللواء بحبل غسيل اعتراضًا على سوء سلوك بناتها

    أخبار

  • القبض على شاب بحوزته 55 تذكرة "استروكس" بالمطرية

    أخبار

  • ضبط 50 ألف مخالفة مرورية على مدار 24 ساعة

    أخبار

إعلان

64636d5795.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات