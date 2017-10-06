عاطل يقتل ابنة محامي بالسلام حرقًا بالنار.. والتحريات: "دوافع المتهم غامضة"

كتب – فتحي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها حرقًا على يد عاطل، في منطقة السلام بالقاهرة، مساء أمس الخميس، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وجاري إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام، بالعثور على جثة فتاة متفحمة، وتبين أنها في العقد الثالث من عمرها، وتدعى "أ.ش" نجلة محامي شهير ومقيم بمنطقة السلام.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، ومن جانبه وضع العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة؛ خطة بحث أسفرت عن ضبطه، في الساعات الأولى صباح اليوم.

تحرر محضر بالواقعة، وتم انتداب المعمل الجنائي، والطب الشرعي لمعاينة الجثة وموقع الحادث.

ولم تصل التحريات حتى الآن لدوافع المتهم في ارتكاب الواقعة، غير أن مصدر أمني أشار لمصراوي، إلى أن المتهم أشعل النيران في ابنة المحامي داخل منزلها ما نتج عنه تفحم المجني عليها، مؤكدًا أن الدوافع غامضة حتى الان، رغم أن الشواهد تُشير إلى تنفيذ المتهم لجريمته عمدًا.