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إسرائيل تغلق طريق رام الله - نابلس العام بسبب مارثون للمستوطنين

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تغلق طريق رام الله - نابلس العام بسبب مارثون للمستوطنين

01:10 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

إسرائيل تغلق طريق رام الله - نابلس العام بسبب مارثون للمستوطنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- أش أ:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة، غالبية الطرق التي تصل بين مدينتي رام الله ونابلس لبضعة ساعات بالإضافة إلى حاجز زعترة، وذلك لتأمين ماراثون ينظمه المستوطنون اليهود هناك.

وقال شهود عيان إن الإغلاق أجبرهم على سلوك طرق التفافية بديلة، فيما أعلن جيش الاحتلال أن الإغلاق سيستمر إلى ساعات الظهيرة.

وشهدت الطرق انتشارا مكثفا لسيارات جيش الاحتلال، كما انتشرت سيارات الشرطة الإسرائيلية لتأمين المارثون، وأغلقت الشوارع ومنعت مرور مركبات المارة لحين انتهائه، ما أرغم الراغبين المواطنين على سلوك طرق تتسم بالوعورة والمسافة الأطول لغرض قضاء حاجاتهم.

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