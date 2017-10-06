غرفة عمليات محاربة داعش تعلن تحرير مدينة صبراتة الليبية

كتبت - إيمان محمود

أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش فى مدينة صبراتة الليبية، اليوم الجمعة، عن تحرير المدينة وضواحيها بالكامل بعد طردها لكتائب ومسلحى أحمد الدباشى الملقب بـ"العمو".

وأكدت الغرفة العسكرية فى بيان لها، أن هذا الإعلان جاء بعد تمشيط المناطق التى كانت تتمركز بها الميليشيات، مبينةً بأنها تتعامل الآن مع بعض المبانى، التى يعتقد أن بها بعض المفخخات.

وأهابت الغرفة العسكرية المواطنين بعدم المساس بأملاك وأرواح عائلات المتهمين فى المدينة، داعية كل من له مظلمة إلى اللجوء إلى القانون لأخذ حقوقهم.