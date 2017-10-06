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الامم المتحدة: مئة ألف من لاجئي الروهينجا ينتظرون الفرار من ميانمار

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مصراوي Masrawy

الامم المتحدة: مئة ألف من لاجئي الروهينجا ينتظرون الفرار من ميانمار

01:04 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الامم المتحدة: مئة ألف من لاجئي الروهينجا ينتظرون الفرار من ميانمار

لاجئي الروهينجا

جنيف - (د ب أ):
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة في جنيف أن مئة ألف من مسلمي الروهينجا يحتشدون بالقرب من حدود ميانمار للانضمام لـ151 ألف لاجئ فروا بالفعل إلى بنجلاديش.

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الاممية إنه يتم حاليا تسجيل حوالي ألفي وافد جديد يوميا في بلدة كوكس بازار الساحلية في بنجلاديش.

ونقل ميلمان عن مراقبين في المنطقة قولهم إن الالاف من اللاجئين الجدد المحتملين ينتظرون عبور الحدود من بلدة بوتيدونج في ولاية راخين المضطربة في ميانمار.

وبدأت الهجرة الجماعية من ميانمار إلى بنجلاديش أواخر أغسطس الماضي، عندما هاجم مسلحون من الروهينجا مراكز للشرطة في ولاية راخين، مما دفع لاجراء عملية أمنية واسعة من قبل في البلاد ذات الاغلبية البوذية.

وأعرب مسؤولون وهيئات بالامم المتحدة عن قلقهم إزاء انتهاكات، يزعم أنها ارتكبت في جزء من تلك العملية، من بينها أعمال تطهير عرقي وقتل واغتصاب وتشريد قسري.

وطلبت الامم المتحدة 430 مليون دولار لتعزيز جهود الاغاثة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش.

ويعاني كثير من الوافدين إلى بلدة كوكس بازار من سوء التغذية.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 200 ألف يحتاجون بشكل عاجل إلى معونات غذائية، من بينهم 145 ألف طفل.

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