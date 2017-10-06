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التعليم: غداً بدء أكبر حركة ترقيات للمعلمين في تاريخ الوزارة

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مصراوي Masrawy

التعليم: غداً بدء أكبر حركة ترقيات للمعلمين في تاريخ الوزارة

01:05 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

التعليم: غداً بدء أكبر حركة ترقيات للمعلمين في تاريخ الوزارة

القاهرة - (أ ش أ)

قال الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن تدريبات الترقى إلى وظائف المعلمين للعام 2018/2017 ستبدأ اعتبارا من صباح غد السبت.

واضاف أن التدريبات ستبدأ فى كافة محافظات الجمهورية فى 300 معمل متصل بالإنترنت للتدريب على برنامج الترقي "بنك المعرفة- بحوث الفعل" .

ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبدالباسط الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقى في بيان للوزارة اليوم أن عدد المستهدفين للترقى هذا العام 523846 معلما وتعد أكبر حركة ترقى فى تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأنه لأول مرة سوف تعقد جهة أخرى غير الأكاديمية المهنية للمعلمين اختبارات أونلاين للمعلمين فى نهاية الدورات التدريبية.

هذا المحتوى من

Asha

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