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رئيس مجلس الدولة يبعث ببرقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الدولة يبعث ببرقية تهنئة إلى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

12:55 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

رئيس مجلس الدولة يبعث ببرقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

المستشار أحمد أبو العزم

القاهرة - (أ ش أ)

بعث المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء بالبرقية إن جموع قضاة مجلس الدولة، يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش الباسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعين الله بالمزيد من التقدم والانتصارات لجيش مصر العظيم.

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مصراوي Masrawy

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