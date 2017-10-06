رئيس مجلس الدولة يبعث ببرقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
رئيس مجلس الدولة يبعث ببرقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
12:55 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
المستشار أحمد أبو العزم
القاهرة - (أ ش أ)
بعث المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وجاء بالبرقية إن جموع قضاة مجلس الدولة، يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر الباسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعين الله بالمزيد من التقدم والانتصارات لجيش مصر العظيم.
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