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هاشتاج "حملة علشان تبنيها" يتصدر تويتر لحث السيسي على الترشح لفترة ثانية

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مصراوي Masrawy

هاشتاج "حملة علشان تبنيها" يتصدر تويتر لحث على الترشح لفترة ثانية

12:54 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ)

تصدر هاشتاج (#حملة_علشان_تبنيها) والذي أطلقه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الشهير (تويتر) لحث الرئيس عبد الفتاح السيسي على الترشح لفترة رئاسية ثانية قائمة الأكثر نشاطا وتداولا في على الموقع.. حيث شهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمي الموقع بنسبة تجاوزت 60 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة منذ إطلاقه.

وكان عدد كبير من رواد موقع (تويتر) قد أطلقوا هذا الهاشتاج، تعبيرا من جانبهم عن رغبتهم في ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة إجراؤها العام المقبل، حتى يتسنى للرئيس مواصلة جهوده في بناء وتنمية مصر والتصدي لخطر الإرهاب.

وشهدت التغريدات المصحوبة بالهاشتاج سلسلة كبيرة من التدوينات المؤيدة للرئيس "السيسي" والداعمة لترشحه مجددا دونها رواد موقع تويتر والمصحوبة بصور متعددة تتضمن استعراضا لإنجازات الرئيس في مجالات إعادة بناء البنية التحتية في عموم الجمهورية، وإنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة في مجالات الزراعة والصناعة والكهرباء والمليون والنصف مليون فدان وشبكات الطرق والمناطق الصناعية والتعدينية واللوجيستية والموانىء البحرية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والتوسع في بناء المستشفيات والارتقاء بمنظومة الصحة والعلاج، والقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) .

كما تضمنت الصور والتدوينات التأكيد على جهود مكافحة الفساد على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر، وبناء أول وكالة فضاء مصرية وأول مفاعل نووي، وتحديث القوات المسلحة المصرية وإعادة بنائها، والتوسع في مشروعات حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وإنشاء صناديق مكافحة الفقر والمرض، والنجاح في خفض عجز الموازنة العامة.

هذا المحتوى من

Asha

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