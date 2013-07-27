إعادة انتخابات رئاسة جامعة أسيوط بين أعلى الحاصلين على الأصوات

أسفرت المرحلة الأولى فى انتخابات رئاسة جامعة أسيوط، عن إجراء الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات من بين ثمانية مرشحين تنافسا على المقعد، وأسفر التصويت عن الوصول للإعادة بين الدكتور محمد عبد السميع عيد أستاذ العمارة والتصميم العمرانى ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الهندسة السابق الذى حصل على 28 صوتا وبين الدكتور أحمد عبده جعيص أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الذى حصل على 22 صوتا.

ويذكر أن المجمع الانتخابى لجامعة أسيوط والذى لهم حق التصويت هم 93 صوتا والذين قاموا بالتصويت فى المرحلة الأولى 90 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 90 صوت بينما حصل باقى المرشحين وهم الدكتور حسن الهوارى على 10 أصوات والدكتور محمد عبد الوهاب 14 صوتا والدكتور أحمد مخلوف على صوتين والدكتور هانى الببلاوى صوتين والدكتور مؤمن كامل 6 أصوات والدكتور عصام زناتى 6 أصوات وتجرى الإعادة بعد قليل بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الأصوات وتعلن النتيجة بعد انتهاء الفرز.