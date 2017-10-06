سواريز يجري عملية جراحية الشهر المقبل

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توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع مهاجمه لويس سواريز لإجراء عملية جراحية الشهر المقبل لإزالة كيس زليلي من ركبته اليمنى وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتأتي رغبة برشلونة في إجراء العملية الجراحية في ذلك التوقيت من أجل تقليص عدد المباريات التي سيغيب عنها سواريز، على أمل أن يكون المنتخب الأوروجواياني قدم ضمن حينها التأهل إلى المونديال وعدم حاجة سواريز إلى خوض المباريات الدولية.

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وإذا أجرى سواريز العملية الجراحية في ذلك التوقيت المخطط له، فسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير، أي أنه سيغيب عن برشلونة في مباراتين فقط نظرًا لوجود أجندة دولية في شهر نوفمبر، ولن يخوض البرسا خلال ذلك الشهر الكثير من المباريات.