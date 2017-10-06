ضباط بأمن الدولة.. حيلة عصابة لسرقة المواطنين بمصر الجديدة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة مكونة من 3 عاطلين، انتحلوا صفة ضباط بالأمن الوطني لسرقة المواطنين، بحيلة شيطانية حيث يجهز المتهمين عملات ورقية بداخلها أوراق فارغة على هيئة "رُزم"، وبعد تفتيش الضحية داخل سيارة يستقلونها، يسرقونه بعد استبدال أمواله بالنقود المزيفة.

تلقى المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من سوادني الجنسية، مقيم بأحد الفنادق، بتعرضه للسرقة أثناء توقفه أمام الفندق، حيث حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص، وترجل أحدهم منها أخبره بأنه ضابط شرطة بأمن الدولة.

وأوضح المجني عليه في بلاغه، أن الضابط المزيف اصطحبه داخل سيارة يستقلها اثنين أخرين، وقاموا بتفتيشه وسرقة مبلغ 6000 دولار، بعد أن استبدلوا المبالغ المالية بورق جرائد، مغلف بعملات سليمة، واكتشف سرقته بعدما نزل من السيارة، ولاذ المتهمين بالهرب.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهمين، ودلت التحريات صحة الواقعة، ووضع العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، خطة بحث أهم بنودها فحص كاميرات المراقبة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بعدما توصل رجال المباحث إلى لوحات السيارة المستخدمة.

وألقى رجال المباحث، القبض على المتهمين، وهم كل من "يـ.ع" مسجل خطر فئة "ج"، سبق اتهامه في 13 قضية، و"م.ي"، مسجل خطر فئة "ب" سبق اتهامه في 20 قضية متنوعة، و "ب.ع"، وكلهم عاطلين.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.