مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي سير بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين في حادثي سير منفصلين، اليوم الجمعة، بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وتبلغ لمركز شرطة إدكو بحادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي، في اتجاه رشيد أمام كافيتريا 25 يناير أسفر عن وفاة رجل بالمعاش وإصابة ابنته.

أثناء سير السيارة رقم "س ج م 5736" ملاكي، قيادة "شيماء حسين عبدالحميد تركي" 32 عامًا، مدير إدارة المكتبات بجامعة فاروس بالإسكندرية، مقيمة بمحرم بك الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدتها حال تخطيها إحدى السيارات، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة "حسين عبدالحميد محمد تركي" 70 عامًا بالمعاش، والد قائدة السيارة، وإصابة الأخيرة باشتباه كسر بالكاحل وجرح قطعي بالشفة وكدمات وسحجات.

وفي حادث آخر تبلغ لمركز شرطة إدكو، بحادث انقلاب سيارة على طريق "إدكو – المعدية" أمام قرية الحلواني، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

أثناء سير السيارة رقم "ب ن أ 1526" نقل، قيادة "أحمد رمضان مهدي الحلواني" 46 عامًا، سائق، مقيم قرية الحلواني، دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده حال تفاديه إحدى السيارات، ما أدى لانحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة "محمد محمد أبو زيد الحلواني" 57 عامًا، مبيض محارة، وإصابة "محمود مكاوي"، 23 عامًا، عامل باشتباه كسر بقاع الجمجمة ومقدمة الرأس، واشتباه نزيف داخلي.