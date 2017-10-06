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سقوط طائرة مروحية روسية في ريف حماة السوري

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مصراوي Masrawy

سقوط طائرة مروحية روسية في ريف حماة السوري

12:58 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

سقوط طائرة مروحية روسية في ريف حماة السوري

ارشيفية

حلب - (د ب أ):
سقطت مروحية تابعة للقوات الروسية في ريف حماة وسط سوريا، حسبما أعلنت مصادر في المعارضة السورية اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر لوكالة الانباء الألمانية أن "طائرة مروحية تابعة للقوات الروسية سقطت في منطقة وادي العذيب، الذي لا زال تحت سيطرة تنظيم داعش".

وأكدت المصادر أن "الطائرة سقطت بنيران المضادات الأرضية التابعة لتنظيم داعش، خلال تحليقها فوق منطقة وادي العذيب في ريف حماة الشرقي، ولم يعرف مصير طاقم الطائرة ".

وكان جيش العزة التابع للجيش السوري الحر أعلن انه أسقط طائرة مروحية روسية منتصف الشهر الماضي في ريف حماة وسط سوريا.

يشار إلى أن مسلحي المعارضة وتنظيم داعش أسقطوا عددا من الطائرات المروحية الروسية.

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