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بالفيديو: ماذا فعل عامل محطة بنزين لشاب رفض إطفاء سيجارة ؟

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مصراوي Masrawy

: ماذا فعل عامل محطة بنزين لشاب رفض إطفاء سيجارة ؟

12:30 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

بالفيديو: ماذا فعل عامل محطة بنزين لشاب رفض إطفاء سيجارة ؟

محطة الوقود

كتبت - نرمين الجلاد:

كشف مقطع   التقطته إحدى كاميرات المراقبة داخل محطة بنزين تتواجد في عاصمة بلغاريا، طريقة غير متوقعة لجأ إليها عامل في محطة للوقود مع شاب رفض إطفاء سيجارة كان يدخنها، كما جاء في موقع "سكاي نيوز".

في البداية طلب العامل بالمحطة من الشاب إطفاء السيجارة تطبيقا لقواعد الأمان المنصوص عليها،الإ أن الشاب رفض ذلك، وأصر على استكمال تدخين السيجارة.

الأمر الذي أثار غضب عامل المحطة وفي ثواني معدودة جلب العامل طفاية الحريق وفتحها في وجه الشاب وأصدقائه الذين كانوا داخل السيارة.

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مصراوي Masrawy

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