وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في ٣ حوادث سير بالبحيرة

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لقي شخصين مصرعهما وأصيب ٤ أخرون فى ٣ حوادث سير على الطريق بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة إدكو بحادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي اتجاه رشيد أمام كافيتريا 25 يناير دائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ج م 5736 "ملاكي" قيادة شيماء حسين عبد الحميد تركي مدير إدارة المكتبات بجامعة فاروس بالإسكندرية مقيمه محرم بك الإسكندرية اختلت عجلة القيادة بيد قائدتها حال تخطيها إحدى السيارات مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة والد قائدة السيارة حسين عبد الحميد محمد تركي بالمعاش وإصابة قائدة السيارة اشتباه كسر بالكاحل وجرح قطعي بالشفة وكدمات وسحجات.

كما تلقى رجال الأمن بمركز شرطة إدكو بلاغ بحادث انقلاب سيارة بطريق إدكو المعدية (فردى) أمام قرية الحلواني دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ب ن أ 1526 نقل" قيادة أحمد رمضان مهدى الحلوانى سائق مقيم قرية الحلوانى دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده حال تفاديه إحدى السيارات مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

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وأسفر الحادث عن وفاة محمد محمد أبو زيد مبيض محارة وإصابة محمود مكاوى توتو عامل - اشتباه كسر بقاع الجمجمة ومقدمة الرأس واشتباه نزيف داخلي ولا يمكن استجوابه.

كان قد تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيره إخطارًا من مركز شرطة رشيد بحادث تصادم بطريق رشيد إدفينا (فردي) أمام قرية الموازنة دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم "ب ط ج 7259 ميكروباص" قيادة خميس شلبي عطا سائق ومقيم بندر رشيد ودراجة بخارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة أشرف عبد الكريم بدران مقيم قرية الملقة دائرة المركز.

وأثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التي كانت قادمة في الاتجاه المقابل .

وأسفر الحادث عن إصابة السائق الأول بسحجات و الثاني اشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالبطن والمخ، وتم نقله للمستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندريه للعلاج - وبسؤال قائد السيارة وعم المصاب سعد عبداللطيف بدرا فلاح مقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم.