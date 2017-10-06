للنباتيين.. مطاعم الفاست فود تتجه للـ"برجر" النباتي.. تعرف على محتوياته
للنباتيين.. مطاعم الفاست فود تتجه للـ"برجر" النباتي.. تعرف على محتوياته
12:14 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
للنباتيين.. مطاعم الفاست فود تتجه للـ"برجر" النبات
كتب- أحمد عصام روّاي:
أعلنت سلسة مطاعم "ماكدونالدز" إنتاج "برجر" نباتي من أجل استخدامه في الشطائر التي تقوم بإعدادها.
وبالطبع ستخلو تلك الشطائر من اللحم، الذي سيتم استبداله بعجين مُكوَّن من البيض واللبن وفول الصويا والبهارات التي تضيفها الشركة على ما تنتجه من أطعمة.
وحسب ما أعلنته السلسلة، سيماثل "البرجر النباتي" ساندويتش "كوارتر باوند" في الحجم والشكل وما يحتوي عليه من خضراوات، إلا إنه سيخلو من صوص "الباربيكيو" والجبن.
وجاءت هذه الإضافة من "ماكدونالدز" -حسب ما ذكره موقع "Elite Daily"- لمجاراة تحول الكثير من البشر في الفترة الماضية للاتجاه النباتي، مما جعلهم يرغبون في توسيع سوق مستهلكيهم.
ومن المتوقع أن تطلق "ماكدونالدز" هذا الساندويتش في "فنلندا"، على أن يتم التوسع في إنتاج هذه الشطيرة في البلدان الأخرى التي تمتلك أعداد كبيرة من النباتيين.
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