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الإفراج بالعفو عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

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مصراوي Masrawy

الإفراج بالعفو عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

12:12 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الإفراج بالعفو عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 632 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك إعمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 85 نزيلا إفراجا شرطيا.

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