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ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة في محطة قطار أسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة في محطة قطار أسيوط

12:05 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة في محطة قطار أسيوط

ارشيفية

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 185 "سوهاج - بورسعيد"، من ضبط "ع.أ"، 33 سنة، عاطل، حال قيامه بانتحال صفة أمين شرطة "سري" واستيقاف عامل من ركاب القطار يدعى "م.ج"، 18 سنة، ومطالبته له بإبراز تحقيق الشخصية ومحاولة تفتيشه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المذكور بما هو منسوب إليه أنكر ارتكابه للواقعة.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم أحوال لقسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط وأرسل بالمتهم لقسم شرطة ثان أسيوط لقيده وعرضه على النيابة.

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