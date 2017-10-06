ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة في محطة قطار أسيوط
ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة في محطة قطار أسيوط
12:05 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب فتحي سليمان وسامح غيث
تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 185 "سوهاج - بورسعيد"، من ضبط "ع.أ"، 33 سنة، عاطل، حال قيامه بانتحال صفة أمين شرطة "سري" واستيقاف عامل من ركاب القطار يدعى "م.ج"، 18 سنة، ومطالبته له بإبراز تحقيق الشخصية ومحاولة تفتيشه.
وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المذكور بما هو منسوب إليه أنكر ارتكابه للواقعة.
وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
تحرر المحضر اللازم أحوال لقسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط وأرسل بالمتهم لقسم شرطة ثان أسيوط لقيده وعرضه على النيابة.
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