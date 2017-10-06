ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة في محطة قطار أسيوط

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 185 "سوهاج - بورسعيد"، من ضبط "ع.أ"، 33 سنة، عاطل، حال قيامه بانتحال صفة أمين شرطة "سري" واستيقاف عامل من ركاب القطار يدعى "م.ج"، 18 سنة، ومطالبته له بإبراز تحقيق الشخصية ومحاولة تفتيشه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المذكور بما هو منسوب إليه أنكر ارتكابه للواقعة.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم أحوال لقسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط وأرسل بالمتهم لقسم شرطة ثان أسيوط لقيده وعرضه على النيابة.