أمين "دعم مصر" يرد على" أبو حامد": لم نتدخل في انتخابات لجنة "التضامن"

كتب – محمود رمزي:

قال النائب طاهر أبو زيد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إنه يقف على مسافة واحدة من كل نواب الائتلاف، ولم يقف ضد انتخاب النائب محمد أبو حامد، عضو الائتلاف في انتخابات وكالة لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس.

وقال "أبو زيد"، فى تصريح لـ"مصراوي": "انتخابات لجان المجلس جرت في جو من الشفافية، والرأي الأول والأخير كان لنواب اللجان، واتحدى أن يقول نائب على مدار دور الانعقاد الحالي أو الاثنين السابقين أنني كنت منحازًا لأي نائب في الائتلاف على حساب الآخر".

وأضاف: "كل نواب الائتلاف أصدقائي، وأربأ بنفسي في الدخول في شد وجذب مع أحد، أو العمل ضد زميل وصديق عزيز مثل النائب محمد أبو حامد الذي أحترمه كثيرا وأقدر شجاعته، ولكنني أؤكد أنني لم أدعم النائبتين رشا رمضان وهبه هجرس في وكالة لجنة التضامن في دور الانعقاد الثاني، ولم أنحاز أو أوجه نواب الائتلاف إلى انتخاب النائبة مهجة غالب في وكالة اللجنة في دور الانعقاد الثالث، والوقوف ضد انتخاب النائب محمد أبو حامد للمرة الثانية".

وتابع: "اختيار رئيس ووكيلي لجنة التضامن جاء باختيار أعضاء اللجنة وليس بتدخلات من نواب وقيادات دعم مصر".

يذكر أن النائب محمد أبو حامد، قال إن ائتلاف دعم مصر لم يدعمه في الانتخابات البرلمانية التي خاضها في دائرة الوايلي أو في القضايا والتشريعات التي طرحها تحت قبة البرلمان.

وقال "أبو حامد"، في تصريح لـ" مصراوى"، إن ائتلاف دعم مصر لم يدعمه في انتخابات وكالة لجنة التضامن الاجتماعي في انتخابات دور الانعقاد الثاني أو الثالث، وأن النائب طاهر ابو زيد امين عام الائتلاف كان يدعم فى دور الانعقاد الثاني النائبة رشا رمضان وهبه هجرس في وكالة لجنة التضامن، وترشحت من تلقاء نفسي ونجحت رغم رفضى لتربيطات النواب في اللجنة".

وأضاف: "في انتخابات دور الانعقاد الثالث، الائتلاف دعم النائبة رشا رمضان، ورشح النائبة مهجة غالب في انتخابات وكالة اللجنة، ولم يدعمني أيضا، رغم أنني عضو فيه"، مشيرا إلى أن "ائتلاف دعم مصر لم يدعمني في أي قضية أو تشريع طرحته داخل المجلس، بل كان نوابه يهاجمونني في البرامج والتصريحات الصحفية".