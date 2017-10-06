أخبار عاجلة

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كوبر يفرض حظرًا على اللاعبين قبل موقعة الكونغو

Google+ Print
كوبر يفرض حظرًا على اللاعبين قبل موقعة الكونغو كوبر يفرض حظرًا على اللاعبين قبل موقعة الكونغو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

قرر الأرجنتيني هيكتور المدير الفني لمنتخب الأول، منع لاعبي ، من زيارات الأصدقاء أو الأقارب، بفندق الإقامة بمعسكر الفراعنة، الذي يقام حاليًا استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل.

كما فرض كوبر حظرًا إعلاميًا على اللاعبين، حيث قرر منعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية وصحفية، بداية من غد السبت، للتركيز في مباراة الكونغو، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

شاهد أيضا

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكونغو برازافيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب أوغندا في الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحل منتخب غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الكونغو برازافيل الترتيب بدون نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا