كوبر يفرض حظرًا على اللاعبين قبل موقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول، منع لاعبي المنتخب، من زيارات الأصدقاء أو الأقارب، بفندق الإقامة بمعسكر الفراعنة، الذي يقام حاليًا استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل.

كما فرض كوبر حظرًا إعلاميًا على اللاعبين، حيث قرر منعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية وصحفية، بداية من غد السبت، للتركيز في مباراة الكونغو، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

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ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكونغو برازافيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب أوغندا في الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحل منتخب غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الكونغو برازافيل الترتيب بدون نقاط.