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المنتخب الوطني يخوض مرانه قبل الأخير استعدادًا للكونغو

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المنتخب الوطني يخوض مرانه قبل الأخير استعدادًا للكونغو المنتخب الوطني يخوض مرانه قبل الأخير استعدادًا للكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يواصل الوطني الأول، تدريباته اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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ومن المقرر أن يركز الأرجنتيني هيكتور مدرب المنتخب الوطني، على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، خلال المران، حيث سيحفظهم بعض الجمل الفنية، على أن يخضع بعدها اللاعبون لعملية استشفاء للتخلص من الإجهاد.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب أوغندا في الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحل منتخب غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الكونغو برازافيل الترتيب بنقطة واحدة.

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