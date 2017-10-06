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مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل الشناوي ومصير الطعون المقدمة لإبطال لائحة الزمالك

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مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل الشناوي ومصير الطعون المقدمة لإبطال لائحة الزمالك مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل الشناوي ومصير الطعون المقدمة لإبطال لائحة الزمالك

التحرير

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كتب-كريم قماح

أكد مرتضى منصور رئيس  أن اللائحة الخاصة بالنادي التى ستجرى عليها الانتخابات الشهر المقبل، قانونية بنسبة 100%، وتمت الموافقة عليها من جانب الجمعية العمومية.

واشار رئيس الزمالك إلى أن الطعون المقدمة من جانب أحمد سليمان وهانى شكرى، لإبطال اللائحة ليس لها مجال من الصحة ولن تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وقال منصور إن العمل يسير بصورة طبيعية داخل النادي النهرى وعلى مدار الـ24 ساعة، من أجل الانتهاء منه خلال الـ15 يوما المقبلة، وتقديمه هدية لأعضاء الزمالك.

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وأضاف أن النادى النهرى سيكون إضافة قوية إلى ملف إنجازات مجلسه الحالى، وصفعة على وجه أعداء النجاح، على حد قوله.

وعن مصير الشناوى داخل الزمالك شدد رئيس النادي على أن الحارس باق مع الفريق ولن يرحل، كما تردد فى الفترة الأخيرة، وأن الشائعات التى ترددت حول رحيل بعض اللاعبين فى الزمالك هدفها هدم استقرار الفريق.

كما أشاد بمستوى نيبوشا مع الزمالك خلال الجولات الماضية، مؤكداً بقاءه مع الأبيض وعدم رحيله، من أجل استقرار الفريق والعودة إلى منصة التتويج مرة أخرى. 

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التحرير

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