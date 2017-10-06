عاطل يشنق عجوز بأرض اللواء بحبل غسيل اعتراضًا على سوء سلوك بناتها

كتب – محمد شعبان وفتحي سليمان:

كشف رجال الأمن بالجيزة، غموض العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، حيث أكدت التحريات أن حفيد زوجها ارتكب الواقعة، اعتراضًا على سلوك بناتها.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية، لأمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة العجوزة، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وبها أثار خنق بالرقبة، وجروح بالجسم.

أمر مدير الأمن بسرعة كشف غموض الواقعة، والقبض على المتهم، فشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير المباحث، فريق بحث قاده المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، لضبط المتهم.

وأشار أحد شهود العيان إلى أنه شاهد حفيد المجني عليها أثناء خروجه من شقتها في وقت معاصر للعثور على الجثة.

توصل رجال المباحث؛ إلى مكان اختباء المتهم وأُلقي القبض عليه، وبه أثار لإصابات وجروح بأنحاء متفرقة من جسده.

أقر المتهم بأن تلك الإصابات ناتجة عن العمل، رغم أن التحريات أكدت أنه لا يعمل، وتمت مواجهته، فأقر بارتكاب الواقعة، اعتراضًا على سوء سلوك بنات المجني عليها.

وأوضح المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليها، فاعتدى عليها بقطعة خشبية، وخنقها بحبل غسيل، حتى وفاتها.

حُرر محضرًا بالواقعة، أحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.