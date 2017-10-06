رئيس وزراء المجر:تهديدات الاتحاد الأوروبي "مضحكة"

بودابست - (د ب أ):

وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، الإجراءات القضائية، التي هددت المفوضية الأوروبية، باتخاذها ضد المجر بسبب قانون يستهدف المنظمات الممولة من الخارج، بانها "مضحكة".

وقال أوربان، في حواره الأسبوعي المعتاد في الإذاعة الحكومية: "يمكنك من بعيد أن تشم الانتهازية السياسية. وإذا أخذنا الأمر على محمل الجد، فسيصبح الأمر مضحكا أيضا".

أطلقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، المرحلة الثانية من الإجراء القضائي ضد المجر أمس الأول الأربعاء، في قتال مستمر ضد القانون المثير للجدل. ويقول الاتحاد الأوروبي إن القانون ينتهك عدة قواعد خاصة بالتكتل.

وكانت المفوضية أطلقت الإجراء القضائي في يوليو، أي بعد شهر من دخول القانون المثير للجدل بشأن المنظمات الحكومية حيز التنفيذ.

وبموجب القانون، سيتحتم على المنظمات غير الحكومية، التي تحصل على أكثر من 28 ألف يورو (28 ألف دولار) كتمويل مباشر أو غير مباشر من الخارج، التسجيل على أنها "منظمات مدنية تمول من الخارج".

وأصدرت المفوضية أمس الأول الأربعاء ما يسمى رأيا مسببا يوضح المخاوف من القانون، ويدعو المجر إلى الإذعان لقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. ولم تستجب المجر للمخاوف التي أثارتها المفوضية في يوليو.

وأمام المجر الآن شهر لاتخاذ الخطوات الضرورية للإذعان للطلب.

وفي حال لم تفعل هذا، ربما تحول المفوضية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، التي يمكن أن تفرض عقوبات.