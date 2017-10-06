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زيادة ميزانية الدفاع التركية بنسبة 40 بالمئة لعام 2018

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مصراوي Masrawy

زيادة ميزانية الدفاع التركية بنسبة 40 بالمئة لعام 2018

12:02 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

زيادة ميزانية الدفاع التركية بنسبة 40 بالمئة لعام 2018

زيادة ميزانية الدفاع التركية

اسطنبول - (د ب أ):
ذكرت صحيفة "حريت" التركية اليوم الجمعة أن حكومة أنقرة سترفع ميزانية الدفاع بنسبة40 بالمئة لعام 2018، لتصل إلى 4ر40 مليار ليرة (17ر11 مليار دولار)، حسب الخطط المالية للحكومة.

وأشار وزراء بالحكومة التركية الاسبوع الماضي إلى أنه ستكون هناك زيادة ضريبية لتمويل مشروعات أمنية ودفاعية جديدة.

ويشارك الجيش التركي في أعمال القتال الدائرة في سورية، حيث يسيطر على مناطق في الشمال. ويدرس أيضا اتخاذ مزيد من الاجراءات في أجزاء من جارته التي تمزقها الحرب.
علاوة على ذلك، يصعد الجيش عملياته ضد حزب العمال الكردستاني المسلح.

وتتطلع البلاد أيضا لتعزيز إمكانيتها العسكرية من خلال تطوير الاسلحة محليا.

وكانت أنقرة قد وقعت مؤخرا على اتفاق مع لشراء أنظمة للدفاع الجوي من طراز "إس.400".

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مصراوي Masrawy

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