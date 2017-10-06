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الحكومة الدنماركية تعتزم حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

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مصراوي Masrawy

الدنماركية تعتزم حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

12:01 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الحكومة الدنماركية تعتزم حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

ارشيفية

كوبنهاجن - (د ب أ):
تعتزم حكومة يمين الوسط في الدنمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وكتب رئيس التحالف الليبرالي المحافظ، الشريك في الائتلاف الحاكم، أنديرس سامويلسن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "سيكون هناك حظر لغطاء الوجه".

وذكر سامويلسن أن حزبه لن يعارض هذه الخطوة.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" قرر الحزب الليبرالي الدنماركي "فينستري" قبل ذلك دعم حظر غطاء الوجه، كما أعلن حزب المحافظين، الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم، دعمه لهذه الخطوة.

وتتوفر بذلك أغلبية واضحة مؤيدة للحظر في البرلمان، حيث يتعين التصويت على هذا القرار.

ومن المخطط أن يشمل الحظر بوجه عام تغطية الوجه في الأماكن العامة، دون أن يقتصر الأمر على ارتداء النقاب أو البرقع.

يذكر أن حظر تغطية الوجه دخل حيز التنفيذ في النمسا منذ يوم الأحد الماضي.

وإلى جانب حظر النقاب أو البرقع ينص القانون هناك على حظر ارتداء أقنعة التنفس في الأماكن العامة دون حاجة طبية لذلك، كما يُحظر أيضا إخفاء الوجه خلف أقنعة مهرجين أو غيرها خارج الفعاليات الترفيهية.

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