إنجلترا تستقبل ألمانيا والبرازيل الشهر المقبل استعدادًا للمونديال

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تحضيرات منتخب الأسود الثلاثة للمشاركة في مونديال روسيا 2018 من خلال الوديات التي ستخوضها إنجلترا الشهر المقبل.

ونجحت إنجلترا في التأهل رسميًا إلى المونديال أمس عقب فوزها على سلوفينيا بهدف نظيف على ملعب ويمبلي بهدف من توقيع نجم توتنهام هاري كين.

وستواجه إنجلترا يوم الأحد المقبل المنتخب الليتواني في ختام مباريات التصفيات في مواجهة لا تحمل أي قيمة لإنجلترا.

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وستستقبل إنجلترا يوم 10 نوفمبر المقبل أبطال العالم المنتخب الألماني على ملعب ويمبلي، قبل أن تواجه المنتخب البرازيلي على نفس الملعب يوم 14 من نفس الشهر.

ويذكر أن المنتخب الألماني نجح هو الآخر في التأهل رسميًا إلى المونديال عقب فوزه أمس على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، وسبق أن تغلبت ألمانيا على إنجلترا وديًا في آخر مباراة ودية جمعت بينهما في شهر مارس الماضي بهدف نظيف، ولم تلعب ألمانيا على ملعب ويمبلي منذ أن حققت الفوز عليه على إنجلترا بهدف نظيف في عام 2013، تحضيرًا حينها للمشاركة في مونديال البرازيل 2014.

ومن جانبه سبق أن حجز المنتخب البرازيلي مقعده في مونديال روسيا منذ 3 جولات، وسيعود إلى ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 أيضًا، وحينها خسرت البرازيل من الإنجليز بنتيجة 2-1.