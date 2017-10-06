«ليفاندوفسكي» يحطم رقم رونالدو القياسي.. ويصبح الهداف التاريخي لبولندا

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تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هاتريك أمس في فوز منتخب بلاده على أرمينيا بنتيجة 6-1، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ومكن هذا الهاتريك ليفاندوفسكي من أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب بولندا برصيد 50 هدفا سجلها في 90 مباراة، كما حطم الرقم القياسي السابق لكريستيانو رونالدو الذي حققه في شهر أغسطس الماضي كأفضل هداف لتصفيات أوروبا في نسخة واحدة برصيد 14 هدفا، وذلك بعدما ارتفع رصيد المهاجم البولندي في تلك التصفيات إلى 15 هدفا.

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبرز الأرقام القياسية الخاصة بالأهداف في التصفيات الأوروبية والعالمية في السطور التالية كالآتي:

- يعد ليفاندوفسكي حاليًا أفضل هداف في تصفيات أوروبية واحدة عبر التاريخ برصيد 15 هدفا، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم بريدراج مياتوفتيش في يوغوسلافيا في تصفيات مونديال فرنسا 1998 برصيد 14 هدفا، وهو نفس رصيد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو في التصفيات الحالية والقابلة للزيادة في آخر جولتين.

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- يملك كريم باجيري لاعب المنتخب الإيراني الرقم القياسي كأفضل هداف لتصفيات مونديالية واحدة برصيد 19 هدفا سجلها في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998.

- يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي كأفضل هداف للتصفيات الأوروبية المؤهلة سواء إلى المونديال أو اليورو عبر التاريخ برصيد 49 هدفا ويأتي بعده روبي كين مع أيرلندا برصيد 41 هدفا ومن ثم زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 38 هدفا.

وبعيدًا عن الأرقام القياسية في التصفيات، يعد رونالدو الهداف التاريخي لكل المسابقات الأوروبية سواء للأندية أو المنتخبات ولكل الفئات العمرية برصيد 146 هدفا، ومن خلفه نجم ريال مدريد السابق ومنتخب إسبانيا راؤول جونزاليس.