تصفيات المونديال.. إسبانيا وصربيا يبحثان عن حجز بطاقة العبور إلى روسيا

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تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك بعدما ضمن أمس منتخبا ألمانيا وإنجلترا التأهل وسبقهما المنتخب البلجيكي في الجولة السابقة من القارة الأوروبية.

وستكون ضربة البداية من المجموعة السابعة والتي تتصدرها إسبانيا برصيد 22 نقطة مقابل 19 نقطة لإيطاليا و13 نقطة لألبانيا، بينما فقدت كل من إسرائيل ومقدونيا وليشتنشتاين الفرصة في الوصول للمونديال.

وتستقبل إسبانيا نظيرتها ألبانيا وعينها على حصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر وأكثر من الوصول إلى المونديال، وذلك في الوقت الذي تستقبل فيه إيطاليا نظيرتها مقدونيا.

وبات الأقرب من موقف المجموعة تأهل إسبانيا مباشرة إلى المونديال من خلال احتلال صدارة المجموعة، على أن تتأهل إيطاليا إلى الملحق بحثًا عن الوصول إلى روسيا، ومواصلة التأهل إلى العرس العالمي الذي لم تغب عنه منذ أن فشل الأزوري في التأهل لمونديال السويد 1958.

وعلى الجانب الآخر لا تزال الأمور مشتعلة في المجموعة التاسعة والتي تتصدرها كرواتيا برصيد 16 نقطة مناصفة مع أيسلندا، في الوقت الذي تحتل فيه تركيا المركز الثالث برصيد 14 نقطة مناصفة مع أوكرانيا.

وتستقبل كرواتيا نظيرتها فنلندا بحثًا عن الفوز وانتظار تعثر أيسلندا اليوم عندما ترحل لمواجهة تركيا، وذلك لوضع قدم في الملحق على أقل تقدير ومواصلة تصدر المجموعة.

وأخيرًا في المجموعة الرابعة تتصدر صربيا المجموعة برصيد 18 نقطة مقابل 14 نقطة لويلز في المركز الثاني وأيرلندا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وتستقبل النمسا نظيرتها صربيا، حيث ستحجز الأخيرة بطاقة عبورها إلى المونديال قبل الجولة الأخيرة في حال حققت الفوز.

ومن جانبها ترحل ويلز لمواجهة جورجيا مفتقدة خدمات نجمها جاريث بيل المصاب وعينها على الانتصار قبل معركة الجولة الأخيرة أمام أيرلندا في كارديف، في المواجهة التي ستحسم مصير الفريق الذي سيشارك في الملحق بينهما.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية:

جورجيا- ويلز الساعة 18:00

ليشتنشتاين- إسرائيل الساعة 20:45



كرواتيا- فنلندا الساعة 20:45

كوسوفو- أوكرانيا الساعة 20:45

إسبانيا- ألبانيا الساعة 20:45

إيطاليا- مقدونيا الساعة 20:45

تركيا- أيسلندا الساعة 20:45

النمسا- صربيا الساعة 20:45

إيرلندا- مولدوفا الساعة 20:45