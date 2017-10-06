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شاهد أطرف "الكوميكس" والتعليقات على وفاء الرجل المصري في تويتر

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مصراوي Masrawy

شاهد أطرف "الكوميكس" والتعليقات على وفاء الرجل المصري في تويتر

11:43 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

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4 منتجات لن تشتريها مرة أخرى بعد معرفة مكوناتها.. منها أحمر الشفاه

كتب- أحمد عصام روّاي:

تصدر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج عنوانه "الراجل المصري رمز الوفاء".

وشارك على الهاشتاج الكثير من مستخدمي "تويتر" من الجنسين، ونشروا العديد من الكوميكس التي يعرض لكم "مصراوي" بعضها.

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مصراوي Masrawy

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