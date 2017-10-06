شاهد أطرف "الكوميكس" والتعليقات على وفاء الرجل المصري في تويتر

4 منتجات لن تشتريها مرة أخرى بعد معرفة مكوناتها.. منها أحمر الشفاه

كتب- أحمد عصام روّاي:

تصدر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج عنوانه "الراجل المصري رمز الوفاء".

وشارك على الهاشتاج الكثير من مستخدمي "تويتر" من الجنسين، ونشروا العديد من الكوميكس التي يعرض لكم "مصراوي" بعضها.