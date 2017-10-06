أمراض الخريف .. هكذا يمكنك علاج حساسية الجلد لدى الأطفال

كتبت- هاجر حاتم:

نتعرض هذه الفترة إلى تغيرات ملحوظة في الجو بسبب دخول فصل الخريف، ونتيجة لذلك قد يعاني بعض الأطفال من الحساسية المفرطة في الجلد، والتي قد ينتج عنها حدوث حكة قوية في البشرة، خاصًة في الذراعين والساقين، مما يؤدي إلى حدوث طفح جلدي في البشرة.

لهذا أوضح دكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أنه في حالة حدوث هذه الحالة، يجب أن نبقي الأطفال بالمنزل لنجنبهم تغييرات الجو، كما أوضح أنه في حالة الإصابة الشديدة، يمكن معالجتها بمحلول الكلامينا المهدئ ومضادات الهستامين.