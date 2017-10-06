بالصور- بعد تقرير "مصراوي".. مبادرة لإنقاذ كنوز "اليرموك" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مؤسسة "ذات" إحدى مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الجمعة، انطلاق مبادرة تطوعية من المؤسسة لانقاذ كتب مكتبة "اليرموك" بمحافظة بورسعيد، عقب إلقاء 10 آلاف كتاب كانت تضمها المكتبة في الشارع.

ونقل أعضاء المؤسسة الكتب التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 عام، من الشارع في صناديق، إلى مقر المؤسسة، تمهيدًا لفرزها وإصلاح التالف منها نتيجة رميها في الشارع.

ووجه حامد سراج، صاحب المكتبة، الشكر للمؤسسة وأعضائها وللمهندسة سالي علي، على تلك الخطوة التي أنقذت الكتب التي تعد أحد الكنوز الثقافية، مطالبًا بتخصيص محل له بحي الشرق، لإعادة افتتاح المكتبة.

ونشر "مصراوي" نشر تقريرًا مصورًا، أمس الخميس، حول إلقاء 10 آلاف كتاب ومجلة يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عامًا في الشارع، بسبب حكم قضائي، بطرد صاحب المكتبة من المحل المملوك لإحدى الشركات لعدم سداده الإيجار، حتى وصلت مديونته للشركة إلى قرابة نصف مليون جنيه.