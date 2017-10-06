تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة
تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة
11:39 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017
القاهرة- أ ش أ:
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والأعطال الفنية.
وأوضح مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين بسبب عطل فني، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف بسبب أعمال الصيانة.
وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة طيران النيل 143 المتجهة إلى أبها ساعة ونصف لعطل فني.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حسين الجسمي يصل القاهرة للمشاركة في أول حفل بالعاصمة الإدارية
-
مندوب قطر لدى الجامعة العربية يصل القاهرة
-
نانسي عجرم تصل القاهرة لإحياء أول حفل بالعاصمة الإدارية
-
وزير السياحة يعود من الفاتيكان بعد لقاء البابا فرنسيس
إعلان
إعلان